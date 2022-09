Le kiosque Camauër inauguré avec une trentaine de descendants du musicien

Une page Facebook pour rassembler les descendants

Marie-Adélaïde et quelques-uns de ses cousins ont d’ailleurs pour projet de rassembler un maximum de descendants. "On s’est dit que c’était un beau projet qui nous permettrait de tisser des liens avec des personnes qu’on ne connaît pas mais avec qui on a des racines communes. Et cela reste, en plus, dans l’esprit de Camauër qui estimait que la musique rassemble tout le monde."

Ils ont donc créé un groupe Facebook baptisé simplement "Les descendants de Godefroid Camauër"qui compte aujourd’hui une soixantaine de membres. A priori seulement une toute petite partie de l’héritage généalogique du musicien. Il a en effet eu 8 enfants en tout, issus de deux mariages. "Il doit y avoir plusieurs centaines de descendantsrépartis un peu partout dans le monde. Il y en a un certain nombre avec qui nous sommes déjà en contact. Mais pour d’autres branches, on doit encore faire des recherches, précise Marie-Adélaïde. Notre objectif, avec mes cousins, est de pouvoir établir tout un arbre généalogique."

Réunis lors d’un concert en septembre 2023?

S’ils étaient déjà une trentaine à l’inauguration du kiosque, Marie-Adélaïde Debray espère qu’ils seront encore plus nombreux lors d’un grand concert de clôture de l’année Camauër, qui sera normalement organisé au mois de septembre 2023 à Huy. "Peut-être que ce sera l’occasion pour certains de venir de plus loin. Il y a des descendants qui habitent par exemple en Argentine ou dans le sud de la France. Cela leur donnera l’opportunité de découvrir Huy et donc un peu de leurs racines."