Huy: nouvelle campagne de vaccination contre le Covid: «Aujourd’hui lundi, on accueille 1200 personnes» (vidéo)

Catherine Verschure, pharmacienne du centre de vaccination de Huy et le Dr Patrick Quinet, médecin responsable du centre de vaccination. ©Jacques Duchateau

Aux commandes de la manœuvre, et pour deux mois: le Dr Patrick Quinet, médecin responsable du centre de vaccination de Huy. "Aujourd’hui lundi, on accueille 1200 personnes et uniquement sur rendez-vous, explique-t-il. On est saturés pour aujourd’hui." Pas question, dès lors, d’accueillir un aîné sans rendez-vous? Normalement non, mais bon, l’équipe en place fait au mieux pour contenter tout le monde et pour ne pas remballer chez lui celui qui a des difficultés à venir sur place. "On a fait trois, quatre cinq inscriptions peut-être", souligne le Dr Quinet.

Tiens, de qui se compose l’équipe pour travailler sur les quatre lignes de vaccination? Cinq infirmières, une pharmacienne, un coordinateur médical, un médecin superviseur, une équipe administrative et même une agente de sécurité qui aide et renseigne les seniors. "Le travail du pharmacien est important", souligne le Dr Quinet. C’est à lui – et à Huy, à elle puisqu’il s’agit de Catherine Verschure, de Statte – le soin de gérer le stock de vaccins, le préparer les doses. À lui aussi de veiller à la qualité du vaccin et à sa conservation. "C’est clairement un travail d’équipe, du plus petit au plus grand", note le Dr Quinet. Des propos qu’approuve Dimitri Boulanger, le coordinateur médical. "On a beaucoup de “vaccinateurs” de tous les horizons. L’hôpital est un gros fournisseur alors que ses équipes sont déjà à saturation. On a aussi des infirmiers indépendants, des pensionnés. Le pharmacien a aussi un rôle très important à jouer."

Nouvelle campagne de vaccination à Huy et Hannut. ©Jacques Duchateau

Et une fois de plus, l’équipe en place a décidé de remettre cela. Pour le plaisir de travailler ensemble et d’aider la société. "On se connaît tous mais on n’a jamais l’occasion de travailler ensemble, note le Dr Quinet. On est là depuis le début et on est reparti pour deux mois. Ce n’est pas une obligation mais un souhait." Autant le médecin responsable que le coordinateur médical ou encore la pharmacienne sont là depuis la première campagne de vaccination. "On a commencé et on ira jusqu’au bout", note Catherine Verschure. Alors oui, c’est une charge de travail supplémentaire mais "il n’est pas question de laisser tomber la population". Une charge de travail d’autant plus lourde que leur vie professionnelle continue une fois la journée vaccination terminée. "Ça me fait 30 à 40 heures en plus à gérer par semaine, note le Dr Quinet. Ce soir, j’ai mes consultations à donner…"

Catherine Verschure, pharmacienne du centre de vaccination de Huy. ©© Jacques Duchateau

Certains en sont déjà à leur 5edose de vaccin. ©© Jacques Duchateau

Pas si facile de se parquer sur Hannut

À Hannut, le centre de vaccination a pris ses quartiers à l’ancien château Grégoire. Seul souci: il n’y a pas de parking proche… Et un jour de marché hebdomadaire, cela devient problématique.

Hannut: pas possible de se garer facilement à proximité du château Grégoire, où a été installé le centre de vaccination de Hannut. ©© Jacques Duchateau

Autre endroit sur l’arrondissement à aussi ouvrir un centre de vaccination ce lundi: Hannut. Qui, après l’avoir installé au marché couvert puis à la piscine, l’a imaginé, pour cette campagne d’automne, à l’ancien château Grégoire où la Province de Liège a une antenne. Et depuis ce matin, les Hannutois font la file pour s’y faire vacciner. "Nous avons six lignes de vaccination", explique le Dr Évelyne Sullon, de Villers-le-Bouillet, qui, retraitée, a décidé d’y travailler comme bénévole, comme lors des campagnes de vaccination précédentes. "Ces lundi et mardi, c’est complet, commente-t-elle. Certains pourront venir s’inscrire à partir de mercredi." Le staff aux commandes du centre de vaccination hannutois comporte six infirmiers, un médecin, un pharmacien ainsi que le personnel administratif. Et dès ce matin, chacun avait retrouvé ses habitudes, tout roulait. "Ça se passe très bien, explique Évelyne Sullon. C’est la 4edose aussi, les gens ont l’habitude."

Seul petit hic: le parking… Ce lundi, jour de marché hebdomadaire, cela ne facilitait pas la vie des Hannutois qui venaient se faire vacciner. Ils devaient chercher où parquer leur véhicule dans les rues environnantes.

Nouvelle campagne de vaccination contre le Covid à Huy et Hannut. ©© Jacques Duchateau