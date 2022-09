Les bateaux de sortie entre Statte et Corphalie

Le temps était magnifique pour cette balade en bateau de près de 5 km. Le bilan est positif et l’affluence était au rendez-vous, comme l’explique Marc Falla, le président du Royal Yacht-Club de Huy. "On a transporté gratuitement 350 personnes durant la journée, ce qui représente une centaine d’allers-retours avec six bateaux de tourisme fluvial (30 minutes de trajet) et sept bateaux plus rapides."

Éric, qui a passé son permis il y a une quinzaine d’années, était aux commandes de son "Mojito"ce dimanche, un Mercruiser 350 Magnum de 300 chevaux avec un 5 litres 7 V8. La bête peut voguer jusqu’à 45 nœuds sur la Meuse quand elle est calme, ce qui équivaut à 80 kilomètres/h. "Tout à l’heure, on était à 50 km/h par heure, raconte-t-il, avec les vagues, on ne sait pas aller plus haut."

C’est ce qui fait le charme de cette traversée bien connue de la ville de Huy. La présence de hautes berges en dur entre le pont de l’Europe et le pont de Huy renvoie le courant de manière violente au milieu du fleuve, ce qui crée d’importants remous. Le trajet ne s’en trouve que plus palpitant…

Comme les autres années, le but de la démarche était de faire connaître le club et ses activités mais aussi de rendre service aux citoyens en leur faisant découvrir les joies de la navigation, les bateaux n’étant pas accessibles à toutes les bourses.

Le RYCH rassemble au total aux environs de 235 membres passionnés de bateaux, offre 55 ancrages à Corphalie et 80 au port de Statte. Si, pour certains types de bateau, il reste des places disponibles, il faut s’inscrire sur une liste d’attente pour la plupart des autres catégories. Le club possède également la capitainerie (restaurant) de Corphalie tandis que celle de Statte appartient à la ville de Huy. Les deux ports de plaisance sont propriétés de la Région wallonne.

À noter que l’association propose aussi des cours théoriques de navigation.