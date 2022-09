Godefroid Camauër, un kiosque, une musique mais aussi une histoire hutoise

Marie-Adélaïde Debray s’est plongée dans la vie de Godefroid Camauër, avec d’autant plus de passion qu’il est son aïeul. "Ce qui me lie à Godefroid Camauër? Un lien familial", explique-t-elle aujourd’hui. Et elle ajoute en souriant: "je suis son arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille (quatre “arrière”) par ma grand-mère paternelle qui s’appelait Marie Camauër. On est très très nombreux dans la famille, Godefroid a eu beaucoup de descendants."

La musique rassembleuse

S’il est né en mai 1821 à Berg-op-Zoom, aux Pays-Bas, Godefroid Camauër a vécu la plus grande partie de sa vie à Huy. Il découvre la musique dès son plus jeune âge et à 18 ans, il entre au conservatoire de Liège. Il y décroche le prix de piano tout en étudiant le violon et l’harmonie. Et lorsqu’à 20 ans il devient maître de chapelle à la collégiale de Huy, il s’installe au cœur de la cité mosane. "Il s’est marié une première fois avec une Hutoise et a eu trois enfants. Après son veuvage, il a épousé une deuxième Hutoise avec laquelle il a eu cinq enfants. Ça explique le grand nombre de descendants qu’il a eus", commente Marie-Adélaïde Debray. En 1984, Huy a mis sur pied toute une série de célébrations pour le centenaire de son décès. "J’y étais, j’ai alors voulu me plonger dans son histoire. J’ai récupéré toutes les archives familiales. J’ai un peu exploré, j’ai essayé d’aller plus loin."

Godefroid Camauër a vécu de sa passion. "Il a eu la chance de pouvoir gagner sa vie par la musique. L’impression que j’ai, c’est qu’il avait une philosophie de la musique comme d’un élément qui créé des ponts, qui rassemble, qui supprime les différences. C’est pour cela qu’il donnait des cours gratuitement aux enfants de familles moins favorisées. C’était l’époque où il y avait un grand engouement pour le chant choral." Godefroid Camauër a donné cours autant à des musiciens confirmés qu’à des débutants. "Il n’aimait pas les clivages." Il a ainsi démissionné de son poste de maître de chapelle à la collégiale, pour des raisons d’ordre politique. Il n’adhérait plus aux idées du parti catholique.

"Il avait une belle philosophie de la musique", explique sa descendante. Lui qui avec la Société des Amateurs qu’il a créée, a obtenu plusieurs prix (notamment à des concours organisés à Paris dans le cadre de l’Exposition universelle). Lui qui a composé une cantate pour le Duc de Brabant en visite à Huy, celui-là même qui deviendra le roi Léopold 2. Godefroid Camauër n’a toutefois pas fait une carrière internationale, "sa renommée est restée au niveau local. Il n’a pas beaucoup bougé".

Une très grande famille

Aujourd’hui, la famille de Godefroid Camauër est "éparpillée" un peu partout dans le monde. Des descendants sur Huy, il y en a encore. "La famille Renard notamment. Car Emma Camauër, née de son second mariage, a épousé le compositeur Félix Renard. Leurs descendants à eux vivent toujours à Huy, mais je n’ai pas encore réussi à entrer en contact avec eux." Marie-Adélaïde Debray, elle, est installée à Bruxelles.

Tiens, et la musique chère à Godefroid Camauër l’est-elle aussi auprès de ses descendants? "Oui, il y a des passionnés de musique, mais peut-être pas des professionnels. Mais il y a des excellents violonistes et pianistes." Dimanche lors des festivités pour le bicentenaire de sa naissance, ils seront une petite trentaine de descendants à être présents. "Et tout descendant qui souhaite contacter la famille peut le faire via le centre culturel." Pour ainsi rejoindre l’association des descendants de Godefroid Camauër.