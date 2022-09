Huy: trompée, elle importune la maîtresse de son mari

Entendue en mars 2019, la prévenue, une Hutoise de 59 ans, admet les insultes par téléphone et de nombreux coups de fil à la maîtresse de son mari "mais elle insistait aussi beaucoup parce que ses appels étaient rejetés, explique son avocate. Ma cliente est mariée depuis 20 ans avec monsieur et ils ont 5 enfants. Elle s’est sentie trahie par lui mais aussi par la partie civile, qu’elle connaissait depuis quelque temps. La condamner pour harcèlement serait excessif: son but n’était pas de nuire mais de sauver son ménage et d’écarter la maîtresse de son mari de leur vie, de son couple."Elle a ainsi plaidé l’acquittement pour sa cliente ou, à titre subsidiaire, une suspension du prononcé.

La partie civile réclame quant à elle 500 € à titre définitif à titre de réparation pour le dommage moral subi.

De son côté, la procureure de division a requis une suspension simple du prononcé de la condamnation. "Oui, madame a importuné la partie civile mais elle n’a aucun antécédent judiciaire. Elle a aussi bénéficié d’un non-lieu en chambre du conseil concernant le faux profil Facebook: elle a toujours nié l’avoir créé et l’enquête a montré qu’elle ne savait pas utiliser les réseaux sociaux."

Jugement le 6 octobre.