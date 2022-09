Projet d’une boulangerie près du Colruyt à Huy

Avec salon de dégustation

La demande de permis d’urbanisme a été déposée fin mai dernier. S’en est suivie une enquête publique qui vient de se terminer. "On n’attend plus que la décision favorable à notre demande pour entamer le chantier le plus vite possible et prendre possession des lieux début 2024 si tout va bien.Normalement, il est prévu qu’on quitte notre magasin actuel à Ben-Ahin pour mai 2023 mais le propriétaire ne serait pas contre l’idée qu’on y reste encore s’il n’a pas vendu son bâtiment.Quant au magasin de Tihange à l’étage duquel nous habitons, il n’est pas dans nos intentions de le fermer. "

Avec ses 450 m2, la future boulangerie à proximité du Colruyt offrirait à Damien Delens un atelier deux fois plus grand que celui de Héron en plus du magasin et d’un salon de dégustation.

De quoi ouvrir de nouvelles perspectives tant au niveau de l’équipe, que des produits mis en vente. "Dans mon atelier à Héron, je travaille actuellement avec deux ouvriers plus un étudiant le week-end. Et j’ai trois vendeuses en plus de maman dans les deux magasins. L’idée est d’agrandir l’équipe pour exploiter les nouveaux espaces et le salon en étoffant notre carte avec des produits salés comme des sandwiches et avec nos glaces jusqu’ici produites à petite échelle."