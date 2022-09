Nouvelles graines à germer pour Olivia qui ferme Les Amarres

Lieu de rencontres pour les amateurs de vente en vrac avec graines et céréales, fruits, légumes et autres articles qu’on ne trouve pas dans les grandes surfaces, le magasin Les Amarres, situé rue des Fouarges à Huy, a fermé définitivement la porte samedi. "Je suis sereine et en accord avec ce choix que je prends, évoque Olivia Devarrewaere, la patronne. C e qui pourrait me rendre triste par contre, c’est ce lieu de rencontre qu’il y avait ici. Oui, cette cohésion va me manquer."