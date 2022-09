L’Amaytois, en aveux, sort d’un coma de quelques jours survenu suite à une tentative de suicide quand les faits ont lieu. Il rentre chez sa maman à l’issue de l’hospitalisation, lui reproche d’être une mauvaise mère et de ne pas remettre la main sur des papiers. C’est alors qu’il l’empoigne par le torse, la jette contre le mur et lui frappe sa tête contre celui-ci.

Avec une hachette

Les services de police arrivent et l’homme choisit de s’enfuir pour rentrer chez une de se sœurs où il voit la police arriver. Là, une violente altercation a lieu avec les forces de l’ordre. "Je leur ai dit de dégager", a raconté le prévenu lors de l’audience de ce mercredi. "J’ai été aspergé dans le visage de spray par un des policiers, l’homme a essayé de m’attraper, j’ai dégainé, je lui ai fait une clef de bras puis un balayage pour le mettre par terre, il s’est relevé, je l’ai mis à nouveau à terre puis on s’est retrouvé dehors."C’est alors qu’il saisit une hachette dans la cuisine et menace le policier qui sort son arme puis le maîtrise.

Lorsqu’il a été entendu, le prévenu a de suite indiqué qu’il souffrait de problèmes psychologiques de telle sorte qu’un expert psychiatre a été désigné pour connaître son état mental et sa capacité de discernement.

"C’est le risque de récidive qui me préoccupe à l’heure actuelle, a commenté la procureure du Roi. Les faits sont très graves, il faut prononcer une sanction avec un suivi très strict." C’est ainsi que le ministère public a requis à son encontre une peine de probation autonome de minimum deux ans, se basant sur le rapport psychiatrique, et à titre subsidiaire une peine de prison d’un an s’il ne respecte pas les conditions imposées.

"C’est un dossier délicat", a rétorqué son conseil, "vous ne pouvez pas prendre ses propos comme du pain béni", a-t-il avancé, comparant son client à un enfant qui affabule. Le résumé des faits réalisé par les verbalisants ne correspond en effet pas aux déclarations du prévenu, qui a, lui, décrit une scène d’une intensité bien plus extrême, a estimé la défense, se basant notamment sur un rapport de la compagnie d’assurances Ethias affichant un solde à hauteur de 26,32 € pour des radiographies et des produits pharmaceutiques.

"Que va-t-on faire de lui en prison s’il ne respecte pas les conditions, mettre un terme à sa vie sera chose aisée en prison", a encore ajouté l’avocate qui a demandé une mesure de faveur, à savoir la suspension du prononcé, arguant que son client est capable d’un suivi. Le policier s’est, lui, porté partie civile.

Le jugement sera rendu le 5 octobre