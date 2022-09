Rodrigue Demeuse: «Je sais ce qui m’anime»

« En ce qui concerne Huy, je souhaite faire avancer le dossier sur l’abri de nuit et la liaison des RAVeL entre Marchin et Huccorgne. Comme député, ma grosse priorité sera de trouver des solutions à la crise énergétique et à l’explosion des factures. Notre rôle est de relayer pour répondre à l’urgence et accompagner les citoyens dans la transition énergétique. Par ailleurs, je fais partie de la commission sur le blues des mandataires. Je suis plus motivé que jamais dans mes fonctions parce que je sais ce qui m’anime et les enjeux qui me préoccupent. Par contre, c’est vrai que la pression sur les réseaux, la dureté des attaques, les menaces au domicile de certains, c’est très interpellant. »