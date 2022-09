Les gares de Huy et Waremme accueilleront les fruits et légumes des producteurs locaux

Des projets-pilote ont été menés en gare de Liège-Guillemins, Ottignies et Braine-le-Comte. Et autant les navetteurs que les producteurs étaient satisfaits. "Ce concept permet à la SNCB de promouvoir la vie en gare et d’en faire des lieux de vie et d’échange qui rendent l’espace plus agréable pour ceux qui la fréquentent", explique Marianne Hiernaux, la porte-parole de la SNCB.

Jusqu’au 6 octobre minuit

Les gares de Huy et Waremme ont été choisies "en raison de leur taille et du nombre de voyageurs qui les fréquentent mais aussi de l’espace disponible. On peut envisager un stand intérieur ou extérieur, via un stand mobile ou des casiers (à Waremme uniquement) qui permettent aux clients de venir chercher leur panier indépendamment de l’heure."

La SNCB a ainsi lancé un appel aux producteurs, elle lancera plusieurs vagues d’appel à candidatures. Les candidats peuvent envoyer leur formulaire (via le site www.belgiantrain.be) jusqu’au 6 octobre à minuit. Les producteurs intéressés doivent ainsi présenter une offre de base de fruits et légumes, opérer une vente en provenance directe d’un ou plusieurs producteurs (maximum un intermédiaire), avoir minimum 70% de produits issus d’un rayon de 30 kilomètres, posséder une expérience de la vente en circuit court. Ils doivent pouvoir proposer des produits frais tout au long de l’année et disposer d’un site internet et d’un système de commande en ligne. "La SNCB retiendra l’offre qui répond le mieux à ces critères: ancrage local, variété et qualité de l’offre dans le respect d’une priorité accordée aux fruits et légumes et dans le respect du principe de production locale, garanties sur la qualité et la régularité de la distribution, stratégie de communication et visibilité du point de distribution, nombre de gares où le candidat souhaite être présent", explique la porte-parole de la SNCB.

Le Wanzois Nicolas Parent, qui prend le train chaque jour de Statte vers Bruxelles, voit dans ce projet une réelle opportunité pour les producteurs de séduire de futurs clients et pour les navetteurs d’avoir de bons produits. "C’est bien que nos deux gares principales soient reprises", commente le député fédéral. Il ne manque désormais plus qu’aux producteurs à se faire connaître.