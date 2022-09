Des jeux «comme à la TV» à la bibliothèque

Et pour immerger vraiment les participants dans l’ambiance de ces trois jeux télévisés (plébiscités par les lecteurs de la bibliothèque qui avaient été sondés sur le sujet), Éric Albert, qui a imaginé tous les questionnaires, promet des éléments de décor ainsi que les logos et les musiques propres à chacun d’eux. "La difficulté des questions sera un peu adaptée, pour que tout le monde s’amuse et que ce soit dynamique mais, sinon, ce sera vraiment le même principe qu’à la télé, avec un grand écran: les mêmes temps de réponse, les mêmes règles, les mêmes points à gagner…" Et il y aura même des cadeaux pour les vainqueurs! Éric Albert estime qu’il peut accueillir 20 joueurs ce soir-là. Donc, ne tardez pas à vousinscrire. L’événement sera aussi l’occasion pour le directeur de la bibliothèque de partager sa passion des jeux télévisés. "Je suis inscrit à tous les jeux possibles et j’ai déjà participé à Motus et aux Z’Amours avec mon épouse et j’ai gagné le jeu 71, dans le public."

«Les jeux télé à la bibli», le vendredi 23/09 dès 20 h, à la bibliothèque de Huy. Inscription (gratuite) jusqu’au 20/9 au 085/23 07 41 ou par mail (eric.albert@huy.be), en spécifiant bien dans quel ordre de préférence vous voudriez jouer à ces jeux.