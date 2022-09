Les Faucons rouges à St-Hilaire

Les Faucons rouges prennent leurs quartiers sur la rive gauche hutoise, dans l’ancienne gare Saint-Hilaire à Huy. Le mouvement de jeunesse, reconnu par la Fédération Wallonne-Bruxelles, accueille à l’instar des Guides, Scouts ou encore Patro les jeunes le samedi après-midi autour d’activités ludiques et récréatives. Le mouvement est né de la classe ouvrière et a hérité de ses fondateurs des valeurs socialistes et démocrates. Son objectif ? Aider les jeunes, de 6 à 16 ans, à se construire, s’épanouir via des activités et un vivre ensemble cher au mouvement.