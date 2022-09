Les centres de vaccination rouvrent leurs portes dès lundi prochain à Huy et à Hannut

Le centre de vaccination hutois prendra à nouveau ses quartiers au Centre Nobel, à Tihange. "On va ouvrir six jours par semaine", explique le Dr Patrick Quinet, médecin responsable. Les lundi, mardi, jeudi et samedi, de 8h à 18h. Et les mercredi et vendredi, de 10h à 20h. "On reprend ce qu’on a fait depuis le début de la pandémie avec deux soirées pour ceux qui travaillent." Durant le mois de septembre, on ne saura s’y présenter que sur rendez-vous. "Tant qu’il y aura beaucoup de monde, on ne peut pas accueillir ceux qui se présenteront librement." Et pour pouvoir prendre ce rendez-vous sur le site jemevaccine.be, il faut obligatoirement avoir reçu une invitation. "Ce sera d’abord les plus de 64 ans, les immunodéprimés, puis les 50-64 ans puis il n’y aura plus d’invitation et tout le monde pourra prendre rendez-vous." Avec la possibilité pour les moins de 50 ans de s’inscrire pour se faire vacciner plus tôt mais "ils seront appelés dans l’ordre des priorités médicales" ainsi que de l’âge. Et les moins de 18 ans? "Il n’y a pas de possibilité de 3eou de 4edose pour eux. Il n’y a pas de données scientifiques suffisantes les concernant."

La campagne de vaccination va durer deux mois, elle devrait être terminée pour la mi-novembre. Et le Dr Quinet l’explique déjà: les horaires risquent d’évoluer au fur et à mesure des semaines, en fonction de la fréquentation du centre de vaccination hutois. Y aura-t-il beaucoup de personnes prêtes à avoir la 4edose? "C’est difficile à dire. On a le sentiment que cela va bien marcher. Mais là actuellement, on a entre 600 et 700 inscrits par semaine. C’est beaucoup et en même temps peu" d’autant plus que le centre de vaccination hutois a une capacité de 1000 vaccins par jour. La campagne de vaccination n’est cependant pas encore commencée et l’Aviq n’a pas encore battu le rappel.

Huy aura cinq types de vaccins: les deux anciens Pfizer et Moderna (pour la première et la deuxième doses car "on en fait encore de temps en temps"), le Pfizer pédiatrique ( "l’ancien car on vaccine encore des enfants qui peuvent l’avoir jusqu’à 12 ans"), et deux nouveaux: le Pfizer et le Moderna New qui incluent le variant Omicron.

Lundi prochain, le centre de vaccination de Huy ouvrira donc ses portes avec 4 ou 5 lignes (en juin, il n’avait plus que 2 lignes). Il y aura 5 infirmières le matin, un pharmacien, un médecin superviseur, un coordinateur, un médecin directeur et toute l’équipe opérationnelle administrative. Mais "on a maintenant une expérience en termes d’organisation". Cela devrait rouler.