Démarré à Chimay en 2012 avant de s’étendre sur les hauteurs de Huy au Mont Falise dès la 5eédition, le festival a soufflé ses dix bougies ce week-end sans toutefois la promesse assurée d’une onzième édition. " Le projet va prendre d’autres tournures, il ne va pas rester tel qu’il est, précise Adeline Weber, cofondatrice avec Dorine Voglaire.Il y aura une autre équipe avec de nouvelles idées et des nouveaux projets."

En attendant, on marque le coup de ces dix années qui auront vu défiler sur la plaine quelques milliers de festivaliers, la plupart fidèles à l’événement. " On a commencé avec 60 personnes(contre 1200 ce week-end)dans le public,se rappelle Adeline Weber.Ensuite, le bouche-à-oreille a fonctionné et les amis des amis sont venus avec les enfants qui sont nés entre-temps."

Désormais à destination d’un public dit familial qui autorise et amène toutes les tranches d’âge avec son lot d’activités, l’événement attire surtout par son esprit de liberté et d’insouciance largement revendiqué.

" Il y a dix ans, on est arrivés avec nos rêves alors qu’on terminait nos études et qu’on entrait dans la vie active, on voulait quelque chose avec tout ce qu’on ne trouvait pas dans les autres festivals."

Pieds nus dans l’herbe sèche ou mouillée, en robe, en short, ou torse nu dans la chaleur épaisse d’une fin d’été, chacun fait son petit marché sur un site dédié à la musique et l’art de la rue. Les concerts se suivent en même temps que les styles musicaux branchés rock alternatif, manouche ou musique du monde. Ça sent la frite, la sueur, la cuisine épicée et la récup. Ici, tout est fait main, les toilettes perchées sur un mirador y compris. C’est là l’esprit bien affiché d’une organisation qui fait confiance au public et à son envie de rencontres et de rassemblements, quelles que soient les origines de chacun, pourvu que le cœur est à la fête.

Alors, on chante, on danse sous la pluie ou le soleil et le temps passe au rythme d’une lenteur calculée. Car tout est pensé pour retrouver là sur la plaine, quiétude et expression partagée. On se mélange, on se découvre et on lève son verre à la vie qui va, la vie qui vient jusqu’au petit matin, où il faudra bien revenir à la réalité.