35e anniversaire du pont Père Pire: vous pouvez visiter ses entrailles (photos)

Les visites guidées (gratuites mais sur réservation, sécurité oblige) permettront d’en savoir (encore) plus sur le pont après avoir visité les expos qui seront installées au pied de son pylône (lire ci-dessous).

Vincent de Ville de Goyet, directeur scientifique du bureau Greisch, fera partie des guides. C’est un passionné. De son métier en général, des ponts en particulier."Ils m’ont toujours fasciné, je me suis toujours arrêté quand je croisais un pont en chantier. Parce qu’ils sont tous différents, qu’ils nécessitent qu’on développe des techniques particulières à chaque fois. C’est une grande entreprise humaine, aussi, dans des conditions pas toujours faciles avec le vent, le froid, la pluie, la chaleur… Je pense aussi qu’ils me fascinent parce qu’ils relient les gens, comme le pont sur le Bosphore auquel le bureau a participé et qui relie l’Asie à l’Europe…"

L’ingénieur civil des constructions a participé aux calculs qui ont rendu possible la rotation du pont Père Pire le 18 septembre 1987 par le biais de sa thèse de doctorat à l’ULiège. Une première mondiale, encore jamais égalée depuis."On avait déjà fait tourner un pont de 4 000 tonnes mais pas de 16 000: ça représente deux fois le poids de la Tour Eiffel!"

Pourtant, d’après l’ingénieur, les avantages à choisir cette option de la rotation pour installer un nouveau pont sont nombreux."On gagne vraiment du temps en construisant un pont sur les berges et de l’argent, du coup. On y gagne aussi en sécurité: les ouvriers, plus en confiance qu’au-dessus de l’eau, travaillent plus vite et mieux. Ils sont plus concentrés sur la terre ferme. En fait, la seule contrainte pour privilégier cette option, c’est qu’il faut de la place sur les berges."

Comme ça a pu se faire plus tard pour le viaduc de Millau."C’est le plus emblématique! Mais il fallait un début et si on n’avait pas fait celui-ci, on n’aurait peut-être jamais fait Millau. Celui-ci a aussi véritablement lancé le bureau à l’international: on était déjà connus mais il a fait notre réputation, aussi grâce à un congrès international de la route qui se tenait justement à Bruxelles et qui a fait qu’un tas de gens du monde entier ont débarqué en cars pour assister à la rotation…"

Une rotation à 70°

Il a fallu toute une journée pour mettre le pont en place. Il a d’abord fallu le "décoller" de l’échafaudage sur lequel il a été construit sur la rive gauche, grâce à une grue. Puis une béquille et un système de vérins ont permis de faire tourner le pylône du pont sur une base en béton en forme de croix."Un mouvement de 25 cm en bas faisait bouger la tête du pont de 6 m à la fois", précise encore le directeur scientifique.