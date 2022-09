Enfants malades: une rentrée scolaire pas comme les autres au CHR de Huy

Difficile de suivre les cours et de garder le lien avec ses copains de classe lorsqu’on est malade et qu’on ne peut pas aller à l’école. Nathalie Nicolas leur permet de garder la banane, d’éviter le décrochage scolaire, de continuer à apprendre et de garder le rythme."En priorité, il faut leur sortir l’idée de la tête qu’ils sont malades. On propose des animations pédagogiques mais aussi des activités ludiques, culinaires, florales ou des circuits de psychomotricité par exemple. On a également la visite des cliniclowns chaque mercredi matin pour leur redonner le sourire. C’est vrai que c’est un métier qui n’est pas évident car l’univers n’est pas toujours très drôle pour les enfants mais c’est très enrichissant à la fois, s’attendrit l’institutrice.Ce qui me plaît c’est le changement. Contrairement à une classe ordinaire dans n’importe quelle école où on connaît chaque élève sur le bout des doigts, ici, on n’a pas le temps. Il faut avoir le feeling très rapidement."

«Je préférerais être à l’école»

Évidemment, dans un monde hospitalier, rythmé par les examens médicaux et les différents soins, le thème de la santé est régulièrement abordé. Pour que l’enfant comprenne mieux la raison de sa présence à l’hôpital. Aujourd’hui, dans la classe de madame Nathalie, c’est Moana qui est de passage. À bientôt 5 ans, elle prend habituellement le chemin de l’école de Tihange. Mais pas aujourd’hui…"Elle avait une grosse boursouflure sur le côté de la hanche qui ne s’améliorait pas et elle a donc été hospitalisée pour lui administrer des antibiotiques par intraveineuse en espérant que ça aille mieux,confie sa maman, Sarah Guisse.Elle a fait sa rentrée scolaire le 29 août mais elle n’y est restée qu’un jour." Un monde qui n’est pas toujours très rassurant pour les parents mais au CHRH, on prend soin de chacun."L’encadrement est vraiment très bien et l’équipe très attentive. Nous ne sommes pas ici pour quelque chose de grave comme d’autres enfants donc c’est vrai qu’on se sent moins préoccupés. Il y a énormément de jeux pour l’occuper et les activités pédagogiques sont très attractives", ajoute la maman. Du haut de ses trois pommes, Moana s’élance d’un pas décidé vers la salle de jeux. Ce qui lui plaît le plus? Jouer à la dînette et faire des puzzles."Je me sens bien ici à l’hôpital mais je préférerais être à l’école. C’est parfois un peu long."En attendant, la petite Hutoise peut compter sur l’équipe du CHRH pour la distraire, partager, échanger et découvrir d’autres activités et jeux. Autant d’animations essentielles pour garder le moral au beau fixe, rester actif et qui sait… guérir plus vite.