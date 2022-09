En séjour illégal, il agresse des touristes

Ces derniers se sont déroulés les 7 et 8 juillet. L’un s’est passé quai Batta, ainsi que le relate la procureure du roi."La victime quitte sa voiture et ne se rend pas compte qu’elle a laissé son toit ouvrant ouvert, revient plus tard et constate que sa voiture a été fouillée."À l’intérieur, il manque un certain nombre d’objets: sac d’équitation, cartes de banque, cartes d’essence, un sac en bandoulière notamment. Sur le trajet qui la mène au commissariat, la victime croise alors deux personnes, dont l’une qui porte en bandoulière le sac qui lui a été volé. Dans un fourré, ces dernières commencent à s’échanger des objets. Prévenue, la police intervient et intercepte le prévenu, qui raconte qu’il n’a jamais rien fait d’autre.

"Or, il se fait que, la veille, deux touristes allemands avaient été victimes d’une tentative de vol avec violence", rapporte encore le ministère public à l’adresse du prévenu, filmé par des caméras de surveillance de la ville en train de commettre son larcin. Il avait en effet tenté d’arracher le sac de la passagère, qui s’était défendue. Des coups de poing avaient été donnés à l’intérieur de l’habitacle. le monsieur s’était retrouvé en sang.

Deux peines requises

Le prévenu avait par la suite été présenté à un juge d’instruction qui l’avait placé sous mandat d’arrêt. Dans son audition, il a ajouté être un consommateur de cocaïne et de cannabis, ne pas avoir de domicile fixe et avoir faim. Lors de l’audience ce jeudi, il a également précisé être arrivé pour la première fois en Belgique en 2011 chez deux cousins, avant de partir en France, à Marseille, puis en Italie et de revenir en Belgique cette année, mais ses déclarations étaient confuses. Il semblerait qu’il n’ait entrepris aucune démarche de régularisation jusqu’à ce jour.

La procureure du roi a requis deux peines de prison ferme à son encontre, étant donné qu’il n’est pas dans les conditions pour bénéficier d’une peine de probation autonome: la première d’1 an pour les faits de vols et la deuxième de 3 mois pour séjour illégal. Elle a aussi demandé que la période infractionnelle soit allongée au 15 mai, concernant le séjour illégal."Je regrette, je promets que c’est la dernière fois", a notamment déclaré le prévenu, avant de demander pardon à la juge.

"Les infractions sont incontestables et incontestées, mon client les reconnaît, a lancé la défense du prévenu.Je demande la clémence du tribunal, la détention préventive est suffisante."

Jugement le 22 septembre.