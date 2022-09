Une école de shiatsu à l’Institut tibétain et au centre Résonances

Les deux ont comme lui une quinzaine d’années d’expérience après avoir été formés par le Japonais Yuichi Kawada."Pour la symbolique, Odo signifie littéralement la voie de l’empereur qui est l’intercesseur entre le ciel et la terre dans la tradition japonaise,évoque Fabian Bastianelli.Notre pédagogie sera un peu particulière avec trois cycles d’une année à chaque fois composés de trois modules de trois week-ends. En Belgique, on est les seuls à donner des formations de cette façon-là. Il est préférable de débuter en octobre mais chaque cycle peut être abordé par n’importe quel module, pour créer de la transversalité. Notre école ne vise pas à former uniquement des praticiens du shiatsu. Tout le monde peut le devenir mais on est aussi ouvert aux personnes en quête de développement personnel pour mieux se sentir et se comprendre.On s’adresse aux adultes et véritablement à tout le monde. Il ne faut pas avoir nécessairement de prérequis pour s’inscrire dans notre école. En plus de professionnels du paramédical, on peut retrouver d’autres professions de tous horizons parmi nos élèves."

Journée portes ouvertes le 18 septembre

Concrètement, les cours se donneront majoritairement sur le site de l’Institut tibétain, à Tihange, où le cadre se prête bien à l’approche voulue par le trio mais aussi au centre Résonances pour certaines sessions."On axe notre enseignement principalement sur la pratique et la compréhension de la pensée et de la philosophie asiatiques. Cette compréhension de la théorie par la pratique fait notre spécificité. Le premier cycle sera axé sur le shiatsu de bien-être pour la détente par exemple. À partir du deuxième, on abordera l’aspect plus thérapeutique avec la compréhension des méridiens et des points d’acupuncture. Il faut compter 150 heures de cours par cycle. Ils se donneront un week-end par mois, le samedi et le dimanche, avec la possibilité de loger au centre tibétain."

L’école Odo Shiatsu propose une journée portes ouvertes, le dimanche 18 septembre, à l’Institut tibétain de Tihange. Les personnes intéressées pourront y recevoir une séance de shiatsu gratuite, voir des démonstrations et assister à des conférences.

0498/43 53 02 www.odoshiatsu.bewww.resonances.io