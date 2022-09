La rue des Rôtisseurs, piétonnière jusqu’au 12

La mesure devait se terminer en même temps que le mois d’août. Le collège communal hutois vient de la prolonger encore deux semaines, jusqu’au 12 septembre. La raison? À cause de son impact qu’il estime positif pour les commerçants, les riverains, les passants et aussi les clients de ces commerces. Une façon comme une autre d’aider les commerçants hutois à relever la tête après les deux années Covid et les confinements successifs. La rue des Rôtisseurs restera donc inaccessible aux véhicules entre 11 h 30 et 7 h du matin, permettant ainsi le chargement et déchargement nécessaires pendant ces 4 h 30. Et les riverains qui ont un garage rue des Fouarges? Ils continueront à y avoir accès via la rue des Augustins et son tronçon compris entre la rue des Rôtisseurs et du Coq.