Deux Hutois tabassent un homme dans son sommeil: «Pour le même prix, il était mort»

Quatre présomptions, au total, sont reprochées dans ce dossier: deux aux deux prévenus et les deux autres à l’homme seul, né en 1986, pour une scène précédent celle du 22 juillet.

Les faits principaux se déroulent donc sur une seule nuit, celle du 21 au 22 juillet 2022, dans un contexte teinté de jalousie et d’alcool. Les services de police sont appelés vers 4h du matin par un témoin qui constate la présence d’une voiture en face de l’habitation de la victime.

Deux personnes en sortent, raconte-t-il: un homme torse nu, et décrit comme assez costaud, qui défonce la porte d’entrée en donnant un coup de pied dedans. Ainsi qu’une femme, la conductrice, habillée d’un short noir, qui, dans un premier temps, reste à l’extérieur de l’habitation et parle avec les deux personnes restées dans la voiture. Puis cette dame suit le monsieur à l’intérieur avant d’en ressortir dix minutes plus tard et de prendre la fuite.

Les services de police parviennent à intercepter l’Opel Corsa et constatent que le prévenu, en état d’ivresse, porte des traces de sang sur la main droite et que la conductrice est alcoolisée. Dans la foulée, c’est la victime qui téléphone aux services de police pour rapporter l’agression dont elle vient de faire l’objet, expliquant aux agents que c’est un ami qui l’a attaquée dans son sommeil. Le rapprochement est effectué: la conductrice et l’homme torse nu sont privés de liberté et déférés devant le juge d’instruction. Les personnes restées dans la voiture ne sont, elles, pas inquiétées.

Pour expliquer cette agression, il faut remonter à la veille. Des échanges de messages et de photos semblent constituer le nœud du problème entre la victime et le principal prévenu, qui a cru que sa compagne entretenait une aventure avec son ami."Il a vu rouge", rapporte le ministère public,"il est allé chez lui, dans l’appartement, a retourné la table de la salle à manger et lui a donné trois gifles. Il s’agit de la première scène puis tout rentre dans l’ordre et tout le monde rentre chez soi."

L’autre prévenue, la femme qui conduisait l’Opel Corsa et qui est née en 1991, passe ensuite prendre l’homme torse nu et les deux autres personnes. Tous sont alcoolisés. Ensemble, ils décident de se rendre au domicile de la victime, qui sera tabassée. C’est la deuxième scène.

"Il a le visage en sang, le crâne ouvert", a lancé la juge à l’adresse des deux prévenus, après leur avoir rappelé les faits."Pour le même prix, il était mort!"