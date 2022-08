Quelles solutions pour l’atelier céramique de l’Académie?

Si des locaux ont été trouvés pour accueillir l’Académie de Huy (logée dans un premier temps au FC Tihange puis à l’ancienne bibliothèque d’Ahin), la section céramique n’a toujours pas de solution."C’est une trentaine d’élèves qui sont à la porte. Il s’agit pourtant de la seule formation qualifiante de ce type en province de Liège. Et pour beaucoup d’élèves, c’est un véritable projet de vie. On ne peut donc pas les abandonner. Et nous sommes convaincus qu’on peut trouver une solution en se mobilisant", souligne le conseiller Écolo Rodrigue Demeuse. L’échevin Adrien Housiaux a indiqué qu’une rencontre avait eu lieu avec la représentante des élèves de la section céramique pour tenter de trouver des solutions."Sachant que l’atelier demande des fours et des équipements qui doivent être installés de façon spécifique."