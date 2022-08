Possible subside de 7 millions€ pour la cité administrative

Anabelle Rahhal (Écolo) a, cependant, regretté que la fiche concernant la biodiversité ne fasse pas partie des critères remplis pour l’appel à projet."On a pourtant prévu 500 000 € pour le traitement paysager."Éric Dosogne a répondu que l’aménagement d’un jardin était bien prévu dans le projet.

Pourquoi pas un bâtiment zéro énergie?

Écolo aurait aussi souhaité un peu plus d’ambition au niveau énergétique pour le futur bâtiment."Il aurait été intelligent d’aller vers un bâtiment zéro énergie", souligne la conseillère."Notre objectif est de diminuer fortement le coût énergétique. Mais nous avons eu des retours d’expérience d’autres administrations qui avaient opté pour le zéro énergie mais ils finissent par en revenir. Car c’est apparemment difficile à vivre dans le bâtiment. Et, en outre, le rapport coût-bénéfice n’est pas intéressant. On avait estimé qu’il faudrait sept millions supplémentaires pour arriver à du zéro énergie", a répondu Éric Dosogne.

Si le groupe Écolo s’est dit favorable à cette demande de subsides, il a tout de même rappelé ses inquiétudes quant au coût global du projet."Malgré les 7 millions de subvention, il reste quand même un montant important à charge de la Ville. Nous réitérons donc nos craintes quand à la supportabilité de ce projet pour les finances communales."