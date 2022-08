Outre le parking en lui-même, le chantier incluait, entre autres, la mise en place d’un réseau d’égouttage, le réaménagement des accès vers la bibliothèque (dont un est adapté aux PMR) et la création d’une aire de jeu. A noter que le petit terrain situé juste à droite en entrant dans le parking sera, lui aussi, transformé en aire de jeux. Mais, cette fois-ci, plutôt pour les grands."On pourra y jouer à la pétanque", sourit le bourgmestre en titre, Christophe Collignon. Un chêne sera également planté à cet endroit, en remplacement de celui qui avait été abattu.

Les travaux, qui ont coûté 450.000€, s’inscrivent dans le cadre de la revitalisation du quartier du Quadrilatère, pour laquelle la Ville a touché un subside de 1.250.000€.

L’avenue Adolphe Chapelle bientôt en travaux

D’ailleurs, en parlant de la revitalisation du Quadrilatère, des pelleteuses et autres engins de chantiers s’activeront bientôt dans l’avenue Adolphe Chapelle."Le chantier débutera le 5 septembre,détaille la directrice des travaux, Virginie Libert.On commencera avec la pose d’une conduite d’eau à gauche."Lors de cette première phase, qui devrait durer jusqu’au 5 octobre, les voitures ne pourront plus se garer du côté gauche de la rue, qui deviendra à sens unique."On ne pourra plus la descendre."

La suite du chantier inclut la réfection de la voirie et de l’égouttage, ainsi que l’élargissement des trottoirs. Les travaux, qui coûtent 400.000€, devraient être finis en février 2023.