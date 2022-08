Les ateliers du Cwerneu relogés à la gare de Statte et à la gare Saint-Hilaire

Pour rappel, cela fait maintenant un an et demi que les élèves sont sans local. Ils occupaient jusqu’alors la station basse du téléphérique. Mais à cause des travaux, l’endroit a dû être libéré. Une solution temporaire avait été, à ce moment-là, dégagée pour déménager les ateliers au premier étage du bâtiment de l’ancien Mestdagh. Mais ils n’ont finalement jamais occupé les lieux."Entre-temps, il y a eu des problèmes d’électricité sur le site. Resa devait installer une nouvelle cabine électrique mais il fallait compter au moins 40 semaines de travaux. On a envisagé une occupation du site sans électricité mais la zone Hemeco a rendu un rapport défavorable", explique l’échevin Étienne Roba.

En cohabitation avec les autres ASBL

Dès cette rentrée, les ateliers du Cwerneu seront donc répartis entre les deux gares."Au niveau de la gare de Statte, un rapport de la zone Hemeco indiquait que l’occupation des étages n’était pas possible. Il aurait fallu entreprendre des travaux très importants. Mais outre l’aspect budgétaire, le bâtiment appartient à la SNCB, donc ce n’était pas envisageable.Les ateliers du Cwerneu occuperont donc le rez-de-chaussée en cohabitation avec d’autres ASBL comme Devenirs qui organise ses formations à cet endroit. Et comme ce n’était pas suffisant pour accueillir toutes les activités du Cwerneu, on a donc décidé de les répartir sur les deux sites. À la gare Saint-Hilaire, ils cohabiteront également avec les associations qui occupent déjà le bâtiment."Pour libérer des plages horaires, les formations de l’ASBL Devenirs seront, elles, relogées au sein de l’ancienne buvette du RFC Huy à partir du mois de septembre.

Reste encore à définir où se passera l’atelier céramique. à Statte ou à Saint-Hilaire?"C’est techniquement compliqué car il faut les prises adéquates et une sécurité car ce sont des fours qui vont jusqu’à 1200 degrés."

La rentrée est, elle, prévue le 19 septembre."On espère tenir les délais."En moyenne, le Cwerneu accueille 125 participants en moyenne durant l’année et 250 en tout avec les stages.