Service minimum à la prison de Huy pour défendre un agent victime de diffamation

Dans les images vidéo, qui auraient depuis été supprimées de TikTok, on peut apercevoir l’agent pénitentiaire de la prison hutoise – un cantinier – dans une cellule, entouré de quatre détenus incarcérés pour des affaires de stupéfiants. Ce premier tient une canette jaune à la main, l’ambiance y est bon enfant, les détenus fument.

Oui, et alors?"Des collègues qui en veulent à cet agent ont communiqué avec la presse estimant qu’il donnait de la drogue aux détenus. Ils ont dit qu’il fermait les yeux sur la présence de drogue et de GSM(NDLR: interdits)dans la cellule, qu’il buvait de la bière et mangeait des cacahuètes avec les détenus", nous explique un délégué CGSP de la prison.

Ce dernier précise toutefois que les joints présumés qu’on voit sur la vidéo pouvaient très bien être des cigarettes roulées, que la cannette était une boisson énergisante, que"l’agent s’est servi dans les cacahuètes car il s’était dirigé vers la table pour voir s’il n’y avait pas là de la drogue. La cacahuète était un prétexte. Il a aussi été filmé à son insu."

«La grande majorité des collègues et la direction derrière l’agent»

Après enquête, l’agent aurait finalement été blanchi."La direction et la majorité des collègues sont derrière lui. Même les détenus nous disent qu’il ne leur a jamais donné quoi que ce soit, ajoute le délégué syndical. L’agent s’est fait piéger en étant filmé de la sorte, et les images ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Et par-dessus le marché, des collègues jaloux salissent aujourd’hui son image dans les médias."

Pourtant, l’agent ici incriminé est dépeint comme quelqu’un d’humain, de joyeux, d’apprécié par la majorité de ses collègues."Il est à l’écoute des détenus et s’est souvent mobilisé pour défendre leurs droits. C’est triste que ça arrive à cet agent qui fait du très bon boulot."

Ce que le délégué déplore également, c’est l’impact de tels propos sur la vie du maton."Ces propos diffamatoires étalés sur la place publique nuisent à l’intégrité de cette personne et à sa vie de famille. Cela peut avoir des répercutions énormes."

C’est pourquoi la délégation syndicale a souhaité mener une action,"car cela pourrait arriver à n’importe qui et qu’il ne faut pas laisser faire ce genre de chose". L’action s’est terminée vers 9 h 30 après une assemblé avec le personnel et la direction."On nous a assuré qu’il n’arriverait rien à l’agent."

Nous avons tenté de joindre la direction de l’établissement pénitentiaire, en vain.