L’Intermarché souhaite s’agrandir de 560 m2 et abattre une maison voisine

Il n’y a d’ailleurs pas que le bâtiment qui sera agrandi. Le parking aura aussi droit à une extension et comptabilisera 90 places. Les emplacements supplémentaires seront réalisés en dalles gazon, un revêtement perméable. À noter que la sortie de l’Intermarchénew lookne se fera plus par la rue des Bons Enfants, mais bien par la rue du Marais.

L’extérieur du magasin sera modernisé et bénéficiera d’un nouvel habillage, identique à celui de l’extension. La façade arrière, située rue de la Motte, aura aussi droit à un coup de fraîcheur et sera repeinte.

Le dossier est actuellement soumis à une enquête publique et est consultable au service urbanisme jusqu’à ce mardi 30 août.

«Pas d’impact sur la mobilité»

De son côté, le bourgmestre f.f., Éric Dosogne, n’a pas encore d’avis sur le dossier."On l’examinera en collège, en tenant compte des remarques formulées par les riverains", explique-t-il.

Pour lui, la démolition de la maison voisine n’est pas un drame."C’est une jolie maison, mais elle n’a pas nos plus un cachet particulier."Le maïeur f.f. pas non plus d’inquiétude quant à un éventuel impact sur la mobilité."L’Intermarché est un magasin de quartier. Je ne pense pas que gens vont faire la route depuis Andenne uniquement parce que le bâtiment a été agrandi."Au contraire, il estime que l’agrandissement est de bon augure."C’est une bonne chose que les sociétés investissent à Huy. Ca signifie qu’ils estiment que la Ville a un avenir économique",conclut Éric Dosogne.