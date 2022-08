La lavandière a bel et bien été volée

L’entrée de Ben-Ahin a toujours eu une fontaine d’eau prenant sa source sur les hauteurs de la colline. La source, qui marquait autrefois la frontière naturelle entre la principauté de Liège et le comté de Namur, a été canalisée lors de l’agrandissement de la voirie. La fontaine a servi de lavoir jusqu’en 1938. Elle était adossée à une maison, l’ancien "Café de la fontaine", laissé à l’abandon pendant des années puis démoli en 1999. Quelques mois plus tôt, la Ville l’avait exproprié pour cause d’utilité publique, avec le souhait d’éliminer la maison, devenue insalubre, du paysage hutois. À la place? Un espace pavé avec bancs et fontaine, dont cette lavandière avec son panier de linge, lui toujours bien présent. Le bloc de savon, lui aussi en bronze et déposé sur le bord du bassin, n’avait pas tenu longtemps."Il a été volé rapidement, dans l’année qui a suivi l’installation de la fontaine", se souvient le bourgmestre f.f. Éric Dosogne.

Malgré la sécheresse, la source n’est pas tarie, la fontaine continue à donner de l’eau. De l’eau qu’un écriteau annonce non potable."Toute eau est déclarée non potable, même si elle l’est", commente le bourgmestre. Il faudrait des analyses régulières pour l’annoncer potable… Mais"je n’incite pas pour autant les gens à la boire".