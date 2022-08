Plongée au Moyen Âge à Solières

Ce week-end, plongée dans le Moyen Âge avec les archers de Huy. Pour une expérience plus folklorique et festive que sportive. Cette plongée médiévale se fera à la ferme de l’abbaye du château de Solières samedi après-midi et dimanche de 10 h à 17 h. « C’est la sixième année qu’on le propose, explique le secrétaire, Patrick Collin. Ce sont deux journées ludiques, qui marquent la fin de notre saison. On termine cette saison par quelque chose pour s’amuser. » Les archers de bon nombre de clubs wallons seront là pour le tournoi. Il y aura aussi un marché médiéval avec un artisan du cuir, un artisan coutelier, un sculpteur de couverts sur bois et plein d’autres encore.