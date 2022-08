On va détruire cinq maisons et un magasin pour construire la cité administrative de Huy

Ce sont cinq de ces maisons (celles portant les numéros 20, 22, 22A, 22B et 22C) ainsi que l’ancienne surface commerciale qui vont être démolies afin de construire la future cité administrative sur les terrains ainsi libérés. La Ville de Huy vient d’introduire la demande de permis d’urbanisme pour la démolition, auprès du fonctionnaire délégué. Pourquoi lui? Simplement parce que la Ville ne peut pas s’octroyer à elle-même ce permis. Et un permis de démolition est nécessaire, avec d’ailleurs un architecte et des plans, pour démolir un bâtiment dès qu’il a plus d’un seul niveau. Afin de s’assurer que cette déconstruction ne se fait pas n’importe comment… Le fonctionnaire délégué a un maximum de 90 jours pour se prononcer et donner, ou non, le permis.

Le bourgmestre f.f. Éric Dosogne ne le cache pas: il veut que cela aille vite."Déjà dès qu’on a acquis ces bâtiments, on a lancé la procédure. On a dû lancer un marché de service pour avoir un architecte, on n’a perdu aucun jour."La démolition de ces cinq maisons et de l’ancienne surface commerciale pourrait encore se faire cette année, en tout cas"au plus vite. Une fois qu’on aura le permis, il nous faudra lancer un marché public pour avoir la société de démolition. Le cahier des charges est actuellement à l’étude."Et en attendant que le chantier de la construction de la cité administrative ne soit lancé (la réalisation est prévue pour 2024-2025), l’espace ainsi dégagé avenue des Fossés et rue Axhelière pourrait devenir un lieu de stationnement, même si"le quartier n’en a pas vraiment besoin".

Gros consommateurs d’énergie

La Ville de Huy a donc acheté ces maisons, abandonnées depuis longtemps, pour les démolir et y construire la cité administrative. Une démolition que la Ville veut rapide pour éviter que ces bâtiments soient squattés, comme ça a déjà été le cas.

Pourquoi réunir tous les services communaux et du CPAS dans un seul et même bâtiment? Afin de faciliter le travail des employés communaux mais aussi de réduire les coûts de fonctionnement, et notamment ceux en termes d’énergie. Autant les services communaux que ceux du CPAS sont répartis dans de nombreux bâtiments qui sont propriétés de la Ville de Huy et qui sont parfois vétustes, certainement gros consommateurs d’énergie et souvent peu adaptés aux besoins du personnel et des citoyens.

Autant l’administration communale que le CPAS ont objectivé leurs besoins en termes de bureaux, de salles de réunion, d’accueil pour le citoyen, d’espaces d’attente, de parking afin d’imaginer une nouvelle construction qui devrait y répondre parfaitement. Enfin, avoir dans un seul bâtiment administration communale et CPAS permettra d’accentuer les synergies qui existent déjà entre eux.

Des bâtiments cédés aux privés

La Ville de Huy, c’est… 130 bâtiments communaux. Notamment, les écoles, les presbytères, les conciergeries, les hangars mais aussi tous ces bâtiments, maisons, appartements qui accueillent des employés communaux. Certains seront mis en vente. mais"la liste n’a pas encore été arrêtée, affirme Éric Dosogne.Ceux qui ne conviennent pas à une administration, à être des bureaux, seront cédés à des privés." N’empêche,"il y aura toute une réflexion sur le sujet. On n’y laissera pas non plus faire n’importe quoi."Combien de bâtiments seront vendus?"Pas plus d’une dizaine."Un exemple? Des services communaux sont installés rue Griange dans une maison qui sert de bureaux sur plusieurs étages. Le CPAS a lui aussi des bureaux dans différentes maisons."On rendra à ces bâtiments leur utilité première."Par contre, rien n’a encore été décidé pour ce bâtiment des Longs Thiers qui accueille le CPAS.

Tiens et l’hôtel de ville?"Il ne sera vraisemblablement plus utilisé que pour du protocole. Ça, on ne va pas le vendre. Bien que… ce n’est pas le premier hôtel de ville de Huy"qui, autrefois, était installé à l’ancienne Oreille cassée. Néanmoins, et bien clairement,"l’hôtel de ville ne sera pas à vendre".