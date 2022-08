Rénovation de la collégiale de Huy: le dossier est à nouveau relancé

L’étape obligatoire, c’est la désignation d’un nouvel auteur de projet qui sera chargé de préparer le dossier à rentrer à la Région wallonne. L’architecte en question remplacera Jean-Louis Joris, Monsieur collégiale pendant plusieurs décennies qui a pris sa retraite. Son successeur aura la lourde tâche de préparer la suite des travaux de restauration car ceux-ci sont loin d’être terminés. En 2013, l’étude de la rénovation extérieure de la nef, du transept et du chœur a été lancée. Elle concerne les pierres, la toiture, la charpente et les vitraux. Mais depuis, plus rien n’a bougé. L’échafaudage entoure toujours la collégiale mais plus aucun artisan n’est à l’œuvre.

Lundi soir, au conseil communal, les conseillers communaux hutois décideront de chercher cet auteur de projet, chargé de préparer la réalisation de ce chantier."C’est le préalable à toutes choses", explique Éric Dosogne, bourgmestre f.f. Ce nouvel architecte aura pour première mission de vérifier l’état de l’échafaudage, voir s’il ne faut pas le consolider, depuis le temps que la Ville l’a acheté et l’a installé. Autre mission du futur architecte: il devra évaluer les documents remis, à la fin de sa mission, par Jean-Louis Joris qui estimait les travaux encore à faire pour 20 ans et pour un coût évalué alors à 17 millions. Un montant qu’il faudra désormais revoir à la hausse avec la flambée des prix des matériaux.

On phase et on prévoit des travaux qui peuvent sauter

Si l’appel à auteurs de projet sera lancé rapidement, reste qu’il faudra ensuite rediscuter avec la Région wallonne de la convention de subsidiations. Autrefois, la Région soutenait la restauration de la collégiale Notre-Dame à hauteur de 95% (4% pour la Province et 1% pour la Ville). Sauf que la donne a changé. La Région wallonne ne veut plus partir sur une convention l’engageant pour 20 ans mais plutôt sur des accords-cadres de cinq années, visant des lots différents. Donc, clairement, il n’y aura plus un seul lot reprenant tous les travaux à faire pendant 20 ans.

La Région wallonne veut désormais une vue d’ensemble des coûts, du calendrier; elle veut éviter les mauvaises surprises. Il faudra phaser les travaux et, aussi, prévoir des tranches conditionnelles. En d’autres termes, des parties de rénovation qui peuvent sauter s’il n’y a pas d’argent pour les assurer. Les contacts avec la Ville de Huy et le cabinet de la ministre Valérie De Bue sont réguliers sur le sujet.

Aujourd’hui, une question s’impose: cet échafaudage va-t-il encore rester vide, sans artisan, pendant des décennies ou pas? Non, ça pourrait aller assez vite… Car une fois l’appel à architectes lancé, la machine sera enclenchée. Et des réponses positives, il y en aura. Plusieurs personnes ont déjà marqué de l’intérêt pour la fonction. L’auteur de projet devrait ainsi être désigné cette année."On lui donnera ensuite une année pour mettre à jour le dossier, poursuit le bourgmestre.Pour reprendre tous les documents de l’ancien architecte Jean-Louis Joris et actualiser le coût des différents travaux qui date de 2013."

Dans son dossier, le nouvel auteur de projet devra aussi tenir compte de la demande de la Région wallonne de faire des tranches conditionnelles. Ensuite? La Ville de Huy ira frapper à la porte du cabinet de la ministre De Bue pour négocier le nouvel accord-cadre. La Région wallonne devra à son tour inscrire les subsides pour les travaux de la collégiale à son budget. Et"le temps de faire tout cela, entre quatre à cinq années se seront écoulées. On devra ensuite lancer le marché des travaux",puis, l’attribuer. Et le premier coup de pelle sera enfin donné. Là seulement, les artisans pourront à nouveau grimper sur l’échafaudage pour poursuivre ce vaste chantier de restauration…