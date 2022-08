Projet de quatre immeubles à appartements à Tihange: les riverains s’y opposent

Un risque d’inondation?

Les riverains craignent également que ce projet immobilier augmente le risque d’inondations."On a déjà des problèmes d’écoulement d’eau lorsqu’il pleut très fort. Ici, tout sera bétonné et il n’y a aucun aménagement d’égouts possible. Donc certains habitants craignent d’être inondés en cas de fortes pluies.En outre, lors des fortes pluie, cela arrive que la rivière de l’Homme Sauvage sorte de son lit et détruise la route. Le risque sera donc accentué avec le bétonnage des prairies en amont."

Le terrain en question a été vendu à la société de Diegem par un habitant du coin il y a plusieurs années."Depuis, plusieurs projets ont déjà vu le jour mais ils ont tous été étouffés dans l’œuf,précise la riveraine.Après, on sait que c’est une zone à bâtir et on n’aurait pas forcément de problème avec un projet de maisons par exemple. Mais faire des immeubles à appartements à cet endroit, ça n’a pas de sens. D’autant plus qu’en ville, il y a plein de bâtiments anciens qui croulent. Il serait donc plus opportun de développer des logements de ce type à ces endroits-là."

Clairement opposés à ce que ces immeubles voient le jour, les riverains comptent bien le faire savoir lors de l’enquête publique en cours."On va chacun envoyer une lettre."Le projet, lui, passera au conseil communal le 19 septembre prochain.