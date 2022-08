Le père Pire au centre d’une expo: un plongeon dans le passé

La rétrospective avait été lancée un première fois à Namur, en 2018, à l’occasion du 60eanniversaire de l’attribution du Prix Nobel de la paix. Elle migre aujourd’hui au couvent des Frères Mineurs, à Huy. Un plongeon dans le passé qui invite les visiteurs à (re)découvrir l’homme qui a consacré sa vie à être "la voix des hommes sans voix".

Une touche hutoise avec des témoignages

Des panneaux ludiques et didactiques accompagnent des archives, lettres et photos qui témoignent de ses exploits."Nous avons voulu compléter cette exposition par une touche hutoise,reprend l’échevine.Nous avons donc lancé un appel à témoins et plusieurs personnes originaires de la région se sont manifestées. Nous avons ainsi réalisé une vidéo avec la collaboration du Royal Caméra Club de Huy afin de livrer un éclairage particulier sur cette personnalité hutoise hors du commun."

La seconde salle annexe reconstitue le bureau du père Pire, situé au n°35 de la rue du Marché. Et tout y est: 18 objets, parfois insolites, composent le tableau, 4 panneaux retracent ensuite les quatre organisations fondées par le Hutois. La première, c’est le Service d’entraide familiale (SEF), qui travaille à la réinsertion des familles et personnes en décrochage social. La seconde, c’est l’Université de Paix, basée à Namur et fondée en 1960. Celle-ci est, quant à elle, spécialisée dans la gestion positive des conflits, dans la famille, dans le quartier et dans le travail. La sans doute plus connue de ses associations, ce sont Les Îles de Paix. Fondée en 1962, en collaboration avec Jean Defays, elle couvre six implantations dans des coins très pauvres de la planète où l’aide consiste surtout à amener les populations locales à mieux s’assumer elles-mêmes.

«Son œuvre est très mal connue»

Enfin, l’Aide aux personnes déplacées, lancée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, est active dans le domaine de l’accueil des réfugiés en Belgique et dans le parrainage d’enfants dans les pays en voie de développement. Dominique Pire s’est jeté dans ce combat en faveur des réfugiés. Il va également aller à leur rencontre en se rendant dans 24 centres de réfugiés, en Allemagne et en Autriche. Il en reviendra avec une conviction profonde: faire quelque chose pour ces personnes oubliées.

Son action auprès des réfugiés d’Europe centrale lui a ainsi valu d’être honoré du Prix Nobel de la paix."C’est ainsi une des personnalités les plus importantes de Huy,assume fièrement Françoise Kunsch-Lardinois.Son œuvre est très mal connue alors qu’il s’est engagé dans cette ville pendant plus de 30 ans et que deux de ses organisations, basées à Huy, sont toujours très actives. Il s’est engagé toute sa vie dans la lutte contre la pauvreté et l’injustice. Il a multiplié les actions à travers le monde. Il est donc important de remettre sa vie et son engagement au centre de Huy."

Pour lui, choisir l’œuf ou la tuile était décisif pour le sort de l’humanité. Un message encore d’actualité aujourd’hui.

