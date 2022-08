Visite confidentielle des ruines du château de Beaufort à Ben-Ahin

À la manœuvre, Virginie, archéologue au service des musées. Suivie par une vingtaine de personnes, elle connaît les moindres secrets du château. La balade débute à l’Ecomusée, en bordure de Meuse."Au Moyen Âge, la Meuse est fort empruntée par les bateaux, notamment pour le commerce. Construire un château ici, c’est pouvoir avoir une vue sur ces déplacements. Le château se situe entre deux territoires: la principauté épiscopale de Liège et le comté de Namur", débute-t-elle.

Puis, direction le haut de la colline, là où siège encore aujourd’hui une partie du donjon détruit en 1430. Le monument appartenait à la famille Dehuy, qui s’est elle-même rebaptisée Beaufort, nom plus prestigieux, après la construction du château. Bien que tout ait quasiment été détruit, on retrouve encore des restes de pont-levis, un espace qui servait de garde-manger et quelques murs, dont Virginie raconte l’histoire."C’est un site archéologique encore dans son jus", explique-t-elle. Il n’est pas possible de s’y aventurer seul, le site étant barricadé pour préserver les dernières traces.

La plaine de la basse-cour est encore intacte et les enfants se plaisent à la parcourir. Sur le chemin, une petite fille ramasse quelques glands. Virginie explique que les cochons de la basse-cour s’aventuraient autrefois dans la forêt alentour pour se nourrir de ce fruit."Est-ce que les cochons faisaient la guerre?", demande la petite fille.

Rôle clé dans la guerre de la vache

Le château de Beaufort fut un lieu central dans la guerre de la vache qui opposa la principauté de Liège et le comté de Namur. Si la légende raconte que la guerre est partie du vol d’une vache par un habitant de Jallet à un habitant de Ciney, il semble, selon Virginie, que l’histoire soit plus complexe.

"Vers 1270, les Beaufort trahissent la principauté de Liège pour s’allier avec Namur. Cinq ans plus tard, le château est assiégé mais sans succès. La mort du prince-évêque de Liège en 1281 et la reprise du pouvoir par un Namurois calmera le jeu."Après cette histoire, la famille Beaufort perdra de son prestige et s’éteindra à petit feu.