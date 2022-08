Une quarantaine de familles victimes des inondations invitées sur la foire de Huy

Au total, une quarantaine d’enfants ont reçu un pass leur donnant accès aux attractions."Il y en a une trentaine venant de Wanze et une dizaine de Hamoir", précise Jacques Mouton, échevin des Foires.

Julien Lefevre et ses deux enfants, Louis (7 ans) et Antoine (3 ans), font partie des sinistrés invités par les forains. Leur maison de Wanze a été inondée l’année passée"au niveau de la cave, du jardin et du garage", précise le papa. Suite à cela, son fils, Louis, a également développé des problèmes de santé."Il a contracté deux malades auto-immunes rares suite au choc psychologique."Pour la petite famille, cette invitation était surtout l’occasion de passer un peu de temps"hors des hôpitaux et des travaux, souligne Julien.On est aussi très content car on n’avait pas prévu de venir cette année sur la foire, le budget étant assez limité."