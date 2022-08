Une édition 2022 pleine d’espoir pour les années à venir

Le succès de cette édition 2022 repose sans doute sur plusieurs éléments. Avant tout, une programmation de grande qualité. On ne vous parlera plus du phénomène Anna Carla Maza mais plutôt de la singulière création de Damien Chierici, de l’emballement des musiques celtiques sous la direction artistique de Didier Laloy et Pascal Chardome, de la rencontre étonnante entre kora, guitare et voix baroque, de la sérénité envoûtante dePieces for Peacede Bernard Massuir.

Les concerts-apéro, pour un nouveau public

Les concerts-apéro ont aussi profité du beau temps avec un public nombreux dès le premier concert de "HK à la sauce belge", véritable fête sur la place Verte. La formule aura-t-elle aspiré quelques spectateurs vers l’entrée de l’Espace Saint-Mengold? Les concerts-apéro offraient en tout cas à un nouveau public l’opportunité d’ouvrir les oreilles vers d’autres sonorités.

Seul bémol à ce tableau réjouissant pour l’avenir du festival, c’est que la promenade musicale du dimanche après-midi n’a pas rassemblé le public espéré. Il éveillait pourtant la curiosité à la fois par la découverte d’une musique intimiste de grande qualité mais aussi l’ouverture de lieux atypique à découvrir partout dans la ville.