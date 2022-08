Sous la table à hauteur d’enfant

Inspirée duChâle de ma grand-mère, livre de Joanna Hellegreen, cette petite forme de théâtre ne raconte pas d’histoire. Et pourtant, il y en a bien une. Celle de l’enfant qu’on est redevenu alors que tout se jouait encore à hauteur d’un rêve. Ici, le visuel fait référence à l’enfance de l’adulte. Tout se passe et se regarde par transparence sur un plateau, placé au-dessus des têtes, là où passent et repassent des ombres colorées. Les couleurs s’y mélangent, les formes s’enlacent tandis que nous attrapons en plein rêve une image qui parle à notre cœur d’enfant.

Isabelle Pauly et Anne Sarra Six, marionnettistes et plasticiennes, guident cette danse légère et poétique. Poisson volant, oiseaux fugaces, chats et couverts apparaissent et disparaissent au rythme d’une musique qui vient de très loin. Ici, tout fait référence à l’enfance de l’adulte à qui il est demandé de faire un pas de côté pour y revenir avec une douce nostalgie. C’est magique, visuel et prétexte à tous les jeux qu’on devine être accessibles. La table, alors, devient le réceptacle de tous les possibles tandis que passent et repassent les ombres qu’attrapent les enfants. Et il y a ces bruits qui nous sont familiers. Ceux qui rassurent puisqu’ils sont connus: le café brûlant qui coule dans les tasses, les pas de la grand-mère qui résonnent sur le plancher ou encore, le tic-tac de la pendule et son gong qui sonne l’heure du goûter.

Puis revient la lumière et le temps présent. Les enfants et leurs parents sont alors invités à créer eux-mêmes leur petit spectacle d’ombres et de lumière. Un jeu d’enfant!