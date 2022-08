La paix qui règne habituellement sur le domaine du château de Fond l’Évêque à Tihange (Huy), qui abrite l’Institut tibétain Yeunten Ling, était rompue le temps d’une journée. C’est que l’institution bouddhiste invitait ce samedi les méditants et le public à venir fêter ses 30 ans d’existence et d’enseignement. »On ne rate jamais une occasion de faire la fête,sourit la fondatrice de l’Institut, Léa Vanrompay.C’est dans notre ADN, on aime faire la fête. Aussi, on voulait mettre en évidence les lamas qui donnent leur vie depuis 30 ans à ce centre. »

Et ils sont nombreux à avoir fait le déplacement jusque dans le paisible bois de Tihange où est juchée l’institution. Près de 250 visiteurs, selon Léa Vanrompay."C’était un événement assez intimiste", dit-elle toutefois. On a aussi pu y croiser des moines tibétains venus d’institutions de toute l’Europe,"et tout particulièrement de France".

Durant tout l’après-midi, divers concerts ont animé le parc du château, en plus des visites des infrastructures. Dès 14 h, c’était la célébration dans le grand temple avec puja (rite d’offrande et d’adoration) et discours. Mais ce n’est pas tout: danse sacrée de Mahakala devant le grand bouddha, concerts d’Eerke et Hauke (piano et ukulélé), de Norbu Tsering et Tenzin Norbu (chansons tibétaines), du groupe traditionnel tibétain Krommenaas, de Paris Lopez au piano classique… Le public a aussi pu se restaurer au buffet ambulant, ce dernier offert par l’Institut, dans une ambiance conviviale et bon enfant.

Un rituel international l’année prochaine

En 30 ans d’existence, le centre tibétain hutois en a réalisé, des projets. Quoi de neuf pour ces mois à venir? « Là, on approche de l’hiver, ce sont donc les stages et les retraites qui vont surtout nous occuper, exprime la maîtresse des lieux. On n’a pas de gros projets en vue mais en juillet de l’année prochaine, on va organiser un grand rituel qu’on veut international. »

Par centaines, des moines et des méditants venus du monde entier, et surtout de l’Inde, feront donc le déplacement jusqu’à Huy pour prendre part sans frontière à cette grande communion des esprits.