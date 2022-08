Mais le lama Ogyen, premier lama de l’institut qui soutenait le couple et le petit groupe qui gravitait autour, lui, y croyait. Et à raison puisque la banque accordera le prêt tant espéré. Toutefois, ce n’était pas vraiment dans un château qu’ils projetaient au départ leur institut tibétain wallon."Au début, on recherchait une vieille ferme reculée avec quelques chambres pour pouvoir accueillir les méditants dans leur retraite."

«On voit bien que l’institut a trouvé sa place à Huy»

Et parmi les événements les plus marquants de la vie du centre tibétain hutois, c’est, bien entendu, la venue du Dalaï-lama."Il est venu cinq fois en tout à Huy. En 1990, on a eu 2 000 personnes dans le domaine. Mais en 2012, ce sont 7 000 personnes qui s’étaient déplacées au château pour voir le Dalaï-lama. Le parc était noir de monde."

Au départ, les stages et la retraite se faisaient dans les salles et les chambres du château. " On voulait donner la possibilité à d’autres de rencontrer l’enseignement et de vivre ce qu’on avait nous-mêmes vécus", ajoute la Léa. Et ils étaient de plus en plus nombreux à vouloir recevoir l’enseignement. Tant et tant que les vastes espaces du château en devenaient trop exigus."On a donc entrepris la construction du grand temple et des logements en 2010. Le bouddha situé dans le parc, lui, a été construit en 1990."

Et ce sont deux artistes indiens, Temba Rabgay et Gega Lama, qui ont habillé de couleurs et de sculptures le somptueux sanctuaire. De l’art d’inspiration tibétaine, bien évidemment. Et 30 ans après sa fondation,"on voit bien que l’institut a trouvé sa place à Huy".