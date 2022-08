Festival d’Art à Huy : le samedi davantage entre l’intime et le festif

+ A LIRE AUSSI : Festival d’Art à Huy: une édition 2022 pleine d’espoir pour les années à venir

Un des plus brillants oudistes de chez nous, Tristan Driessens, est un habitué du festival hutois, notamment avec le percussionniste Robbe Kieckens. Ils ont cette fois invité Derya Türkan, joueur de kamânche, un instrument qui colle parfaitement aux douces mélopées proposées par le oud.

Le trio nous a proposé un périple sans parole, d’inspiration turque où planaient pureté du son et élégance du phrasé. Promenade ensuite dans le temps – le XIXeet le début du XXe siècle – et dans le Sud-Est américain d’où Lorcan Fahy au violon et Jérémie Fraboni au banjo ont collecté d’anciennes chansons qui sentent bon l’Amérique profonde. On évoque ainsi la pénurie de whiskey lors de la prohibition, l’épouse qui trompe son mari, le tout avec décontraction et humour, et une fluidité virtuose dans le croisement des deux instruments.

Réinvestir le cloître est un moment d’émotion pour l’équipe du festival. C’est le lieu choisi pour la création de Damien Chierici qui a réuni une quinzaine d’amis musiciens. Pièce irlandaise en gaélique avec Liam, premier aperçu d’un projet « duplex » avec Didier Laloy, chanson de Dan San, la musique, ici, se veut souvent cinématographique. Avec de grandes envolées vocales ou instrumentales romantiques et des passages répétés. Les pièces sont très souvent courtes, le volume sonore refroidit quelques auditeurs, mais c’est la fête pour Damien, ses amis et les spectateurs qui ne manquent pas de frapper dans la main et reprendre les refrains.