Le permis pour détenir un animal coûtera 7€ à Huy

Et la Ville de Huy a fixé le prix du document: il en coûtera 7€ aux Hutois pour obtenir le permis de détention."Le système mis en place par la Région wallonne est lourd d’un point de vue administratif. Le montant déterminé est le même que celui de tout document administratif", explique Adrien Housiaux, échevin du bien-être animal. Ce document établit que la personne qui l’a demandé n’est pas sous le coup d’une interdiction de détention ou déchue de son permis de détenir un animal de compagnie. Ce qui peut être décidé par un juge ou par le fonctionnaire sanctionnateur. Celui qui veut acheter ou adopter un animal de compagnie devra fournir cet extrait de fichier central s’il va dans un commerce, un refuge ou encore un élevage."C’est un règlement-taxe", note l’échevin. Certaines Communes le proposent gratuitement. Pourquoi pas faire la même chose, à Huy?"J’aimerais clairement défendre la gratuité, ajoute Adrien Housiaux.Mais jusqu’à la fin de cette année, on l’a mis au tarif du document administratif." Le bourgmestre et les échevins en rediscuteront lorsqu’ils élaboreront le budget communal 2023.