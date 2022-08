Des old et young timer à foison

Père et fils ont donc voulu innover. Mais en temps de Covid, il a surtout fallu rivaliser d’astuces. " On a alors acquis une caravane et on a préparé des pique-niques. Les participants pouvaient grignoter ça où ils le voulaient", résume Thierry.

Il a fallu attendre cette année pour que les rassemblements puissent se faire. Plus de pique-niques donc mais bien des foodtrucks installés dans le joli cadre du château Springuel."Le nouveau propriétaire a vraiment envie de faire de l’événementiel. Les gens découvrent son site et nous organisons notre événement. C’est donnant-donnant. J’habite à 500 mètres, je suis tombé dessus et je me suis dit que ce serait une bonne idée."Pari réussi pour une première édition en communion.