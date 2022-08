Il frappe sur ses voisins en pleine nuit

Les faits se sont déroulés le 29 juin dernier à Huy, un peu après minuit. Un couple dort quand il entend frapper à la porte. La femme constate qu’il s’agit d’un des locataires de l’immeuble, un homme de 60 ans manifestement ivre. Ce dernier crie qu’il a perdu ses clés. Interpellée par le bruit, une voisine décide de venir ouvrir la porte au sexagénaire. Puis une altercation survient avec le couple qui dormait. Avec sa béquille, le Hutois de 60 ans veut donner un coup à ce dernier. Mais il frappe finalement au ventre la femme enceinte. Le compagnon s’interpose et reçoit, lui aussi, un coup."Sur la photo, on peut voir distinctement un bleu sur le ventre de la femme qui est assez proéminent. Le prévenu ne pouvait donc pas ignorer qu’elle était enceinte", souligne Brigitte Leroy, la procureure de division. Le prévenu, absent lors de l’audience, reconnaît les coups et blessures mais"il explique qu’il n’a fait que riposter".Il a déjà été condamné pour des faits de vol, de roulage, de harcèlement et d’escroquerie. La procureure a requis huit mois de prison.