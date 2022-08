Au moins une borne électrique dans chacune des 31 communes de Huy-Waremme

La Région wallonne a confié aux Agences de développement territorial la mission de travailler sur ce maillage wallon de bornes de recharge électrique. A elles de cartographier les zones d’implantation des bornes, d’aider les pouvoirs locaux à les mettre en place, d’assurer le suivi de l’exécution de tous ces chantiers aussi. Mais la priorité avant tout, ce sont les 2000 bornes pour voitures.

533 bornes en province de Liège

Pour la province de Liège, c’est la Spi qui a été chargée de choisir, avec les 84 communes, les lieux d’implantation de ces bornes de recharge électrique. Elle a ainsi un budget de 377.198,75€, sur un total d’un peu plus d’1,8 million pour toute la Wallonie. La SPI sera chargée de gérer l’installation de 533 bornes électriques.

"Quand on est immobilisé deux ou trois heures dans un lieu public, il faut une solution pour recharger sa voiture électrique", explique Cédric Swennen, directeur général de la Spi. Si à domicile un véhicule électrique se recharge sur une borne de 11 kilowatts en 5 à 8 heures pour une charge complète, ici ce sont des bornes de 22 kilowatts qui seront installées. Pour un apport en 2 à 4 heures, le temps de faire une partie de tennis, d’aller à une exposition ou encore d’aller manger un bout en famille.

Déjà les bornes seront financées à 40% par la Région wallonne et 60% par l’opérateur de la borne; les Communes ne débourseront rien. Ces bornes seront installées sur des parkings publics. Comment calculer le nombre de bornes par commune? Il y en aura au moins une dans chaque commune et la quantité de bornes est calculée en fonction du nombre d’habitants. Sur Huy-Waremme, cela va d’une borne dans les plus petites communes à dix bornes (à Huy).

Proches du réseau électrique

La méthodologie utilisée pour choisir le meilleur emplacement est simple."On définit les zones d’intérêts pour implanter les bornes sur base de critères, commente Cédric Swennen.On voit où sont les activités. Les infrastructures socio-économiques et les points d’intérêts culturels et sportifs."Le lieu choisi sera aussi proche du réseau électrique."22 kilowatts, c’est important en matière d’électricité. Il faut être près d’une cabine."La Spi a ainsi travaillé avec Ores et Resa pour étudier la disponibilité électrique.

La Spi a donc développé un outil cartographique répondant aux différents critères, puis a pris contact avec les Communes afin d’avoir leur retour sur les meilleurs emplacements."La moitié des Communes a actuellement validé l’implantation des bornes."Une fois les endroits choisis, il faudra trouver les concessionnaires privés prêts à exploiter les bornes. La Spi se charge de 533 bornes sur la province. Et combien sur l’arrondissement de Huy-Waremme? 92 bornes. Le choix des emplacements répond aux besoins spécifiés par les Communes mais aussi de propositions de la Spi. Sur l’arrondissement,"des contacts sont encore en cours avec certaines Communes mais on arrive au bout de la procédure. La moitié d’entre elles ont validé les emplacements."

Une fois tous les lieux choisis, le marché de concession sera attribué. Probablement pour fin 2023."La Région wallonne couvrira les coûts de connexion qui peuvent être élevés."Une fois les bornes autos placées, à celles pour les vélos. Avec une nouvelle étude qui sera alors lancée.