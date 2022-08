André est né à Antheit en 1922, au son du tocsin

" Je vais faire de mon mieux pour faire appel à ma mémoire, dit-il en souriant.Je suis né à Antheit le 13 août 1922 à 8 h 15. C’était un dimanche. Maman me disait qu’à ma naissance, le tocsin avait sonné."

Depuis, André Husson n’a pas eu le temps de s’ennuyer. Sa carrière professionnelle, c’est le directeur de la sucrerie de Wanze, Philippe De Fline, qui l’évoque, entouré d’une délégation qui a fait le déplacement jusqu’à la résidence des Longs Thiers, vendredi. " C’est une grande joie pour notre entreprise de pouvoir mettre à l’honneur un centenaire parmi nos membres retraités", annonce-t-il.

C’est qu’André Husson a passé 35 années en tant que dessinateur industriel à la sucrerie. " Mais je n’y ai pas fait que ça", précise le vieil homme.

Avant d’intégrer le bureau de dessin à Wanze, André Husson a travaillé à Ombret pour la firme Jabon où il était traceur de chantier naval. Après son service militaire effectué à Bruxelles, dans un service de cartographie, il a intégré la raffinerie Tirlemontoise à Tirlemont comme dessinateur industriel, avant de rejoindre celle de Wanze. C’est durant cette période qu’il a connu son collègue et ami Guy Evrard, présent à ses côtés pour fêter son anniversaire. " Tu m’appelais Vistrouk, vieux camarade, évoque son ami.On a tout fait ensemble."

André Husson a mis beaucoup de choses sur son chemin qui l’ont conduit où il est aujourd’hui. Du travail, beaucoup, de l’amour, tous les jours, des amis qui sont toujours là et du temps pour les autres. Car sitôt pensionné, l’homme s’est consacré à du bénévolat. Et puis, surtout, il y a eu Marie-Louise, son épouse, rencontrée à une fête à Statte. " Elle est partie il y a quatre ans." De leur union sont nés deux fils, six petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants.