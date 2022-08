Le projet d'un McDo à Ben-Ahin passera-t-il facilement? Pas sûr...

"Non au McDonald’s dans notre village"… La banderole vient d’être installée sur la haie d’une maison située quasi en face de l’emplacement convoité par la société de restauration rapide McDonald’s. Et déjà, on peut imaginer que cette nouvelle demande de permis ne passera pas "comme une lettre à la poste", alors que les demandes précédentes ont toutes abouti devant le Conseil d’État. Qui avait donné raison aux plaignants et avait cassé le permis délivré.