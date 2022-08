Trou de 37000 € dans les comptes: le ministre pouvait sanctionner la Ville de Huy

Finalement, qu’en est-il? Stéphane Rixhon, avocat en droit administratif et professeur de droit public, a apporté les éclaircissements nécessaires en ce qui concerne cette législation bien précise. Pour lui, la responsabilité est davantage tournée vers la Ville de Huy. "C’était à elle d’agir en fonction de la convention établie. Difficile a priori de le reprocher au cabinet du ministre."Même son de cloche du côté de la Région wallonne."Les conventions ont valablement été établies sur base des rémunérations exactes des intéressées au format du barème annuel et non sur un brut annuel. Elles ne peuvent être mises en cause,informe Marie Michotte, chargée de communication. Il s’avère que suite à une erreur dans le chef du service comptable de la Ville de Huy, un oubli s’était effectivement porté sur la réclamation de la rémunération brute trimestrielle des personnes sans y avoir ajouté les cotisations patronales.Cette erreur a toutefois été constatée par la Ville en juin dernier et a fait l’objet d’une rectification et d’un paiement en juillet 2022 pour la totalité de la période de détachement, et il en sera ainsi pour l’avenir."Du côté de la Région, tout est donc rentré dans l’ordre.

«Le dossier est clos»

Il s’agissait donc bien d’une erreur, non pas de la Région, mais bien de la Ville. Éric Dosogne le confirme finalement, alors qu’il soutenait au départ qu’il ne s’agissait pas d’un problème comptable de l’administration."Notre service a commis une erreur d’interprétation sur la convention signée. Ça arrive à tout le monde."Et dans ce cas-là, qui est chargé de vérifier les budgets des Communes?"La Cour des comptes ou l’inspection des finances ne surveillent pas les finances communales et n’ont pas de pouvoir de censure ou de critique,informe Maître Rixhon.Le ministre wallon de tutelle peut en revanche, quant à lui, décider de sanctionner la Commune en question pour son budget."Concrètement, celui qui est en charge du fonctionnement administratif et législatif de ses communes est donc Christophe Collignon.

Dans de récentes déclarations, Éric Dosogne assurait pourtant qu’il n’y avait aucun problème sur le plan légal et que jamais aucune charge patronale n’avait auparavant été réclamée pour d’autres détachements similaires. Christophe Collignon, le ministre de tutelle, a-t-il donc l’intention de sanctionner la Ville de Huy pour d’éventuels faits similaires? Et de se questionner concernant une Commune qui ne respecterait pas ses conventions "depuis toujours"?"Non,répond Olivier Rubay, attaché au cabinet du ministre.Il s’agit d’une erreur et non d’une faute. La Ville a reconnu son erreur et tout cela s’est passé de manière transparente, vu que les chiffres ont été discutés en conseil communal. Tout est rectifié et payé. Les comptes seront justes et le dossier est clos, donc il n’y a pas besoin de demander à l’administration d’investiguer."Et du côté de la Ville de Huy, le dossier semble entériné également."Il n’y a pas lieu de faire d’autres vérifications, puisque nous n’avons jamais eu de personnes détachées vers l’extérieur comme c’est le cas actuellement,assure Éric Dosogne.Nous avons des employés qui sont mis à disposition de services paracommunaux, comme par exemple au centre culturel ou à l’office du tourisme, mais il n’y a généralement pas de remboursement ou de rémunération. Ou alors il s’agit simplement d’un pourcentage du salaire brut. Tout cela est fixé par des conventions."