Un centre de remise en forme à Ben-Ahin

Actuellement professeur de psychomotricité dans plusieurs écoles de l’arrondissement, Jennifer y développera une activité complémentaire. Julien, lui, a déjà une expérience de sept ans dans le secteur après avoir touché à plusieurs boulots (entrepreneur…)."J’ai déjà neuf structures du même genre en Wallonie et en France, dont une à Andenne. Ici, ce sera la plus grande avec 200 m2à disposition dont 170 dédiés au sport et le reste à une zone chill d’accueil où les personnes recevront des conseils pour une bonne alimentation et pourront consommer sur place un smoothie à préparer en fonction de leur profil."

«Complémentaires aux salles de sport»

Le duo compte faire sa force de cet accompagnement personnalisé sur la route d’un retour à un style de vie plus sain et plus actif. Il cible toutes les tranches d’âges ainsi qu’un large éventail de profils entre la personne qui souhaite faire fondre la cellulite, celle qui veut prendre du volume musculaire et le sportif aguerri souhaitant être "fit".

Et la philosophie d’approche sera toujours la même."Notre approche se veut globale en commençant par une conscientisation à la bonne alimentation,insiste Jennifer.On est clairement dans la prévention plutôt que de recourir à la médicamentation.On veut leur prouver qu’il existe d’autres solutions."Et Julien d’embrayer sur le volet sportif."Il y aura toujours quelqu’un de présent pour l’encadrement des exercices adaptés à chacun. On encouragera aussi parfois à participer à des séances collectives. On veut également organiser des sorties de marche et de course à pied en profitant de la proximité du RAVeL notamment. Nous ne nous voyons pas comme une concurrence aux salles de sport. Nous offrons un service différent et je nous trouve même complémentaires.Et puis, il y a aussi des personnes avec de l’embonpoint qui n’osent pas aller en salle de sport où elles ont le sentiment d’être jugées devant un gaillard qui lève de la fonte par exemple."

Le centre de remise en forme sera ouvert de 9 à 18 h. Infos au 0485/05 52 91 et 0493/65 16 22