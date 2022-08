Des fontaines d’eau potable dans le centre-ville

Potable et 100 % gratuite, cette eau sera disponible après le week-end du 15 août en plein cœur de la cité mosane, place Verte et avenue Delchambre, à-côté du local des gardiens de la paix. La première sera mise à disposition la semaine prochaine; fin août pour la seconde."On souhaitait les installer là où il y a du passage et à proximité d’un bâtiment communal pour faciliter les raccordements à l’eau potable, ajoute le mayeur.Le tout pour un budget de 2 000 €, ce qui n’est pas excessif du tout. La consommation d’eau ne coûtera pas non plus très chère. Peut-être 10 € par an."À plus long terme, la Ville pourrait envisager d’en ajouter d’autres, "si on voit qu’il y a un engouement et un intérêt."

Bonne nouvelle donc pour les piétons, touristes et animaux de compagnie qui souhaitent s’hydrater et se rafraîchir. Le projet devrait également réjouir le groupe Écolo qui demande cette installation depuis plusieurs années.