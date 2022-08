Vols au lavoir: «Une cure, y a que ça à faire, j’ai perdu trop de temps»

Ce qu’on lui reproche, donc? Trois faits. Le 19 février 2022, le Hutois avait secoué violemment le distributeur automatique de boissons et de lessive du lavoir La Lavanderie du Centre, rue des Brasseurs, avant de repartir avec une canette de Fanta et de la monnaie. Le 21 mai, toujours dans ce lavoir, le trentenaire avait embarqué les écouteurs AirPods qu’un client avait déposés sur un meuble. Enfin, le 27 juin, encore et toujours dans ce lavoir, l’homme avait tenté d’en voler un autre. Trois faits qu’il avait commis dans le but de se procurer de l’argent pour satisfaire sa consommation de cocaïne.

Incarcéré depuis fin juin, le trentenaire dit avoir pris conscience de sa situation et vouloir se soigner. Il a d’ailleurs déjà entrepris des démarches pour être accueilli en cure de désintoxication à L’Odyssée à Liège à sa sortie de prison puis en post-cure chez Trempoline à Châtelet."Une cure, y a que ça à faire, j’ai perdu trop de temps, résume le prévenu.C’est le mieux pour moi, pour rebondir."

«Ça ressemble maintenant à Alcatraz»

La gérante du lavoir réclame 300 € de préjudice financier et moral."J’avais rencontré monsieur à plusieurs reprises. Je me suis même occupée de son chien et un jour où il m’a demandé “une petite pièce”, je lui ai donné un billet de 10 €. Le jour des faits, j’ai été appelée par un client paniqué qui m’a dit qu’un “tox” avait secoué la machine, avait pris une canette et quelques pièces et qu’il n’avait pas osé intervenir. C’était le week-end et comme en plus j’avais acheté cette machine d’occasion, j’ai dû attendre qu’un ami puisse venir la réparer."Le distributeur de boissons et de lessive est donc resté hors d’usage quelques jours, privant clairement la tenancière du lavoir de plusieurs clients."J’ai depuis enchaîné le distributeur pour qu’on ne sache plus le saisir et le secouer. Je voulais faire de mon lavoir un lieu convivial et ça ressemble maintenant à Alcatraz…"

Sur interpellation du juge, qui voulait attirer l’attention du prévenu sur ce témoignage prouvant le côté dérangeant de ses agissements sur ses victimes, le Hutois a présenté ses excuses à la propriétaire du lavoir.

Pour le substitut du procureur du roi, la balle est dans le camp du prévenu"et pour qu’elle y soit encore plus, je vais demander une peine de 10 mois de prison avec un sursis probatoire pour ce qui excède la détention préventive. Pour que monsieur puisse suivre une thérapie et trouver un travail."

La prison? Un mal pour un bien, au final

L’avocate du prévenu a expliqué que la détention de son client aura été"un mal pour un bien. Sous traitement de substitution à la méthadone, il a déjà diminué les doses de moitié en un mois. Il a entamé des démarches pour toucher le RIS et pour entrer en cure à Liège puis chez Trempoline à Châtelet. Notre demande rejoint donc celle du Parquet: il faut soutenir monsieur dans ses démarches, par un sursis probatoire ou une peine de probation autonome."Elle a par contre demandé que la constitution de partie civile de la propriétaire du lavoir soit ramenée à 1 € provisionnel,"madame ne produisant aucune pièce justificative quant à son dommage"."Je n’ai rien à ajouter à part que je m’excuse encore", a conclu le prévenu.

Jugement le 9 août.