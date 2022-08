Les Schweig animent la foire de Huy depuis des générations

«On ne compte pas nos heures»

Pour les Schweig, le métier de forain, c’est une véritable passion."C’est ce qui nous permet de vivre mais c’est aussi une façon de vivre. Nous n’avons pas d’horaires fixes. On ne sait jamais quand notre journée se termine et on ne compte pas nos heures."Alors forcément, comme pour l’entièreté du monde forain, les deux années de pandémie ont été très compliquées à vivre."On est revenu à la vie ordinaire de monsieur et madame tout-le-monde. On était tous un peu perdus car ça a complètement chamboulé nos habitudes. Maintenant, cette période nous a aussi fait prendre conscience qu’une vie entre les deux, si on peut dire, n’était pas trop mal non plus."

«Une des plus belles foires de Wallonie»

Aujourd’hui, les saisons des foires ont repris leur cours normal. Et la Foire du 15 août de Huy se déroulera également sans restriction et avec ses activités habituelles. Et si Karl Schweig participe à plusieurs foires durant l’année, celle de la cité mosane a forcément une saveur particulière."Huy, c’est là où on habite donc forcément, on connaît beaucoup de monde. Pour nous, c’est l’occasion de retrouver des gens."

Pour le forain, les festivités hutoises se détachent aussi des autres par leur cadre."C’est une des foires les plus agréables mais aussi une des plus belles en Wallonie. Car quand la nuit tombe, toutes les lumières des manèges se reflètent sur la Meuse et c’est vraiment très joli."

Karl Schweig espère que le public, de Huy et d’ailleurs, viendra nombreux."Si on fait les mêmes chiffres que l’année passée, on sera très heureux. On sentait, lors de cette dernière édition, que les gens avaient envie de retrouver l’ambiance de la Foire de Huy. On espère donc que le public répondra présent encore cette année, même plus nombreux."

Le forain hutois ne cache pas, pour autant, quelques petites appréhensions."On a vu un bel engouement en fin de saison passée et au début de cette nouvelle saison. Mais depuis le début des vacances, on sent que ça retombe un peu. Peut-être parce que les gens partent davantage en vacances vu qu’ils n’ont pas pu forcément en profiter les autres années. Le coût de la vie et notamment l’augmentation du prix de l’énergie jouent peut-être aussi un peu. Les gens font, du coup, plus attention à leurs dépenses."

Un show laser sur la Meuse, à la place du feu d’artifice

Pas de feu d’artifice cette année. Mais les visiteurs pourront profiter d’un show laser sur la Meuse.

Un des événements phares du 15 août, c’est son feu d’artifice. Mais suite à l’arrêté de Catherine Delcourt, gouverneur faisant fonction de la Province de Liège, la Ville de Huy a décidé de l’annuler. Trop dangereux vu la sécheresse actuelle. Le feu d’artifice des forains est, lui, prévu le 27 août prochain. Et n’est, pour l’instant, pas encore compromis."Mais cela dépendra de la météo", précise le forain hutois Karl Schweig.

Les déçus pourront, en tout cas, se consoler avec le show laser qui risque bien, selon l’échevin hutois des Foires et marchés, Jacques Mouton, d’en mettre plein la vue."De plus, il s’agit d’une première en province de Liège."Organisé par Paragone, une société française, le show aura lieu sur la Meuse, entre les deux rives."Sept projecteurs lasers seront installés ainsi que plusieurs fumigènes et des gros baffles. Toute la Meuse sera ainsi noyée dans la fumée et les lumières se projetteront par-dessus."L’éclairage public sera d’ailleurs normalement éteint afin de plonger le fleuve dans la pénombre."J’attends encore l’autorisation de RESA", précise l’échevin. Le show se déroulera le 13 août à 22h30 et sera donc visible des deux rives.

Pas de nouvelles attractions

Pour le reste du programme, peu de nouveautés sont annoncées."Nous n’aurons pas de nouvelles attractions. Tout simplement car avec la crise sanitaire, les forains n’ont pas pu investir dans de nouveaux manèges", souligne Jacques Mouton. Pour autant, davantage d’attractions resteront plus longtemps sur la foire. Généralement, après une certaine date, seule une partie des métiers restent sur le champ de foire."Habituellement, certains forains partent vers la foire de Luxembourg. Mais cette année, s’ils devaient y aller, ils devraient partir le 16 août, ce qui est fort tôt. Et cela s’explique par le fait que la foire de Luxembourg démarre plus tôt alors que nous, nous la démarrons plus tard."Pour cette édition, trois quarts des métiers seront donc encore présents durant la période de prolongation.